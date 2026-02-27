Ufficiale Martin Demichelis proverà a salvare il Maiorca di Muriqi. È lui il nuovo allenatore

Il Maiorca ha ufficializzato l’ingaggio di Martin Demichelis come nuovo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione, con opzione per un ulteriore anno. Una scelta che segna un cambio di rotta per il club isolano, deciso ad affidarsi a un profilo internazionale e ambizioso.

Nato a Córdoba il 20 dicembre 1980 e cresciuto a Justiniano Posse, Demichelis approda nella Liga dopo un percorso significativo in panchina. Dal 2019 al 2022 ha guidato le giovanili del Bayern Monaco, prima di compiere il grande salto con il River Plate. Con il club argentino ha vissuto una stagione 2023/24 da protagonista, conquistando campionato, Supercoppa e Trofeo de Campeones. Successivamente ha intrapreso l’esperienza messicana alla guida del Monterrey, chiudendo con un bilancio di 20 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte in 43 gare ufficiali.

Da calciatore, Demichelis vanta una carriera di primo piano tra Europa e Sudamerica: 259 presenze con il Bayern, 106 con il Manchester City, 113 con il Málaga e 70 con il River. In nazionale ha collezionato 51 presenze con l’Argentina, prendendo parte ai Mondiali 2010 e 2014 e raggiungendo la finale in Brasile. Il tecnico sbarcherà nelle prossime ore a Maiorca per assistere alla sfida contro la Real Sociedad e dirigerà il primo allenamento nei giorni successivi. Per la gara di sabato alle 18:30 sarà invece Gustavo Siviero, attuale guida del Mallorca B, a sedere in panchina.