Il Maiorca ha scelto il nuovo allenatore: sarà Demichelis il sostituto di Arrasate

Il ritorno in Europa è cosa fatta per Martín Demichelis. Il Maiorca ha deciso di affidare la panchina all'allenatore argentino, che cercherà di tirare fuori la squadra da una situazione complicata. Dopo giorni di contatti serrati, il club delle Baleari ha definito l’accordo con l’ex allenatore del River Plate, scegliendo un profilo internazionale per affrontare il momento. Il contratto sarà valido fino al termine del campionato: priorità assoluta alla permanenza nella massima serie, poi si discuterà dell’eventuale futuro insieme.

A convincere la dirigenza è stato il percorso recente di Demichelis, capace di vincere il campionato argentino 2023, il Trofeo de Campeones e la Supercoppa nazionale con il River, oltre all’esperienza maturata in Messico alla guida del Monterrey. Un bagaglio che si aggiunge alla lunga carriera da calciatore in Europa, con tappe importanti al Bayern Monaco, al Málaga e al Manchester City, prima di intraprendere il percorso da tecnico nelle giovanili del Bayern.

Demichelis prende il posto di Jagoba Arrasate in un momento chiave della stagione. I tifosi si aspettano da lui ordine tattico, solidità difensiva e personalità per affrontare le ultime giornate con determinazione. Per l’allenatore argentino è una sfida cruciale: tornare nel calcio europeo da protagonista, stavolta in panchina, con poco margine d’errore e un obiettivo chiaro da centrare.