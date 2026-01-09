Bagno "vietato" il 31 dicembre, Demichelis e famiglia salvati da bagnini fuori servizio

Momenti di grande paura per Martín Demichelis e la sua famiglia la notte del 31 dicembre a José Ignacio, in Uruguay. L’ex allenatore di River Plate e Monterrey si trovava insieme ai suoi tre figli - Bastian, Lola ed Emma - e a una nipote, Camila, sulla spiaggia Laguna Escondida, quando sono stati travolti dalle correnti marine.

Secondo le ricostruzioni, Demichelis e i suoi familiari stavano nuotando in un tratto di mare dove è severamente vietato fare il bagno, a causa della mancanza di postazioni di bagnini e delle forti correnti. A un certo punto, padre e figli sono stati trascinati verso il largo, rischiando di essere travolti dall’acqua. Fortunatamente, due bagnini fuori servizio presenti sulla spiaggia hanno immediatamente prestato soccorso, riuscendo a riportarli a riva sani e salvi.

Le immagini diffuse dalla stampa argentina mostrano Demichelis in acqua con il figlio Bastian e la nipote Camila, mentre i bagnini si avvicinano per metterli in sicurezza. Il gesto tempestivo dei soccorritori ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. "È stato solo un grande spavento", hanno riferito fonti vicine alla famiglia, sottolineando come tutti siano rimasti illesi e sotto controllo. L’ex allenatore ha ringraziato i bagnini per il loro pronto intervento e ha sottolineato l’importanza di rispettare i divieti presenti sulle spiagge, soprattutto in zone particolarmente pericolose.