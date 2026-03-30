Lacroix, il più veloce della Premier: Liverpool in pole, ma il Palace detta il prezzo

35,39 km/h: è la velocità di punta toccata da Maxence Lacroix in questa stagione, dato che lo certifica come il difensore più veloce dell'intera Premier League. Un primato atletico che, sommato al recente debutto in nazionale e alla vetrina della Conference League, ha trasformato il centrale del Crystal Palace in uno dei profili più ricercati del prossimo mercato estivo.

Le pretendenti

Il Liverpool monitora Lacroix con attenzione crescente, spinto dalla necessità di coprire il vuoto lasciato da Ibrahima Konaté, in scadenza a giugno e con richieste economiche che hanno già frenato il Real Madrid. Ma i Reds non sono soli: Chelsea, Aston Villa e soprattutto il Bayern Monaco hanno inserito il francese nella lista dei desideri.

La posizione del Crystal Palace

Il termine di paragone più utile è Marc Guéhi, ma in senso opposto a quanto si potrebbe pensare. A gennaio il Palace ha ceduto il proprio capitano al Manchester City per circa 20 milioni (cifra nettamente al di sotto del valore reale) proprio perché il contratto era in scadenza e il club si è ritrovato senza alcuna leva negoziale. Con Lacroix il quadro è radicalmente diverso: nessuna clausola rescissoria, contratto pluriennale, controllo totale del prezzo. Selhurst Park può permettersi di aprire un'asta internazionale partendo da una base che, dopo il debutto in nazionale e con la Conference League in vetrina, supererà abbondantemente i parametri standard per un difensore della sua fascia.