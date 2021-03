LaLiga, Bacca trascina il Villarreal contro il Cadice. Torna a vincere il Valencia: 2-1 al Granada

vedi letture

Il Valencia torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo per 2-1 il Granada grazie alle reti di Wass al 4' e Blanco al 66'. Soltanto panchina per l'italiano Patrick Cutrone, così come per l'ex Cagliari Christian Oliva.

Nell'altra sfida di questo pomeriggio valida per il 28° turno de LaLiga, il Villarreal di Emery ha sconfitto invece il Cadice con reti di Gerard Moreno su rigore al 5' e dell'ex Milan Bacca al 67', prima dell'1-2 finale di Alex al 69'.

La classifica aggiornata :

Atlético Madrid 63*

Real Madrid 60

Barcellona 59*

Siviglia 55

Real Sociedad 45*

Real Betis 45

Villarreal 43

Granada 36

Athletic Club 35

Levante 35

Celta Vigo 34

Valencia 33

Osasuna 30

Getafe 29

Cadice 29

Valladolid 27

Elche 25

Eibar 23

Alavés 23*

Huesca 21

* Una partita in meno