LaLiga, Dembelè al 90° piega la resistenza del Valladolid. Barça a -1 dalla vetta

vedi letture

Una rete allo scadere di Dembelè regala al Barcellona una vittoria preziosa nella corsa al titolo. I catalani non brillano contro gli avversari di giornata anche quando questi restano in dieci per l’espulsione al 79° di Plano, ma non mollano fino all’ultimo secondo quando il francese approfitta di un assist di Araujo per depositare in rete il pallone. Con questo successo il Barcellona scavalca il Real Madrid e si porta a -1 dall’Atletico capolista.