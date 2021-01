LaLiga, Valencia e Osasuna non si fanno male ma la classifica è critica per entrambe

Finisce 1-1 fra Valencia e Osasuna al "Mestalla". Le due squadra non muovono la classifica. Vantaggio navarro firmato Calleri al 42', l'autorete di Garcia al 69' rimette tutto in parità. Sale a 13 il numero di partite consecutive senza vittorie per l'Osasuna, penultimo a due lunghezze dal quartultimo posto. Vaencia momentaneamente quattordicesimo in classifica, a +3 dalla zona retrocessione.