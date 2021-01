Lampard esonerato, Abramovich: "Grazie Frank, icona importante di questo grande club"

Il presidente del Chelsea Roman Abramovich ha commentato ai taccuini del sito ufficiale della società l'esonero di Frank Lampard: "Questa è stata una decisione molto difficile per il Club, anche perché ho un ottimo rapporto personale con Frank e ho il massimo rispetto per lui. E' un uomo di grande integrità e ha la più alta etica del lavoro. Tuttavia, nelle circostanze attuali riteniamo che sia meglio cambiare allenatore. A nome di tutto il Club, del Consiglio e personalmente, vorrei ringraziare Frank per il suo lavoro come tecnico e augurargli ogni successo in futuro. E' un'icona importante di questo grande club e il suo status qui rimane immutato. Sarà sempre accolto calorosamente a Stamford Bridge".