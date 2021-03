Laporta, Font o Freixa? Koeman dà il suo punto di vista sulle elezioni presidenziali del Barça

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa del suo contratto valido per un altro anno coi blaugrana e delle elezioni presidenziali di domenica prossima: "Non so se mi sono conquistato la conferma per un'altra stagione, il mio futuro non dipende da me. Oggi so solo che ho un altro anno di contratto col Barcellona, l'importante è vincere le partite. Laporta, Font o Freixa nuovo presidente? Non ho preferenze, appena sarà nominato il nuovo presidente ci parlerò e vedremo quali piani avrà per me", le sue dichiarazioni alla vigilia del match con l'Osasuna.