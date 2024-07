Ufficiale Lazio beffata, Bazdar si trasferisce in Spagna: ha firmato per il Real Saragozza

Niente da fare per la Lazio, Samed Bazdar ha deciso di lasciare il Partizan Belgrado per accasarsi al Real Saragozza, club che milita in Segunda Division, la seconda serie del campionato spagnolo, come anticipato da TMW. Di seguito il comunicato integrale:

"Il Real Saragozza ha raggiunto un accordo di principio con il Partizan Belgrado per il trasferimento dell'attaccante Samed Baždar, in attesa delle visite mediche. Il giocatore serbo firma per le prossime cinque stagioni. L'attaccante, 20 anni, alto 1'86 cm, ha appena trascorso diverse stagioni nella prima squadra di uno dei club più titolati della Serbia, chiudendo la scorsa stagione al 2° posto con Baždar uno dei principali protagonisti con sette gol e due assist in 25 partite. Esordisce tra i professionisti con il club il 15 maggio 2021, acquisendo un ruolo sempre più rilevante fino a raggiungere la Nazionale serba, dove partecipa all'amichevole contro Cipro nel marzo 2024 in sostituzione di uno dei pilastri della squadra serba Milinkovic. Samed Baždar è un attaccante incisivo che può giocare in diverse zone offensive, appoggiandosi sulla fascia sinistra o come trequartista accompagnato da un altro giocatore in attacco. La sua versatilità tornerà utile nelle varie situazioni che si affronteranno in una partita, essendo una scommessa per il presente e il futuro del Real Saragozza. Benvenuto Samed!".