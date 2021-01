Le aperture in Inghilterra - Caos Fa Cup, focolaio Aston Villa: con il Liverpool con l'U23?

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, si parla dei problemi relativi al Covid che rischia di compromettere la sfida di FA Cup tra Aston Villa e Liverpool. La gara è a rischio. L'Aston Villa ha chiuso il centro sportivo a causa di un focolaio di COVID-19 scoppiato all'interno della prima squadra. Servono 14 giocatori per far disputare il match, potrebbero andare in campo tanti ragazzi dell'U23.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Covid-19 causes Cup chaos"

Mirror Sport: "Cup in chaos"

Star Sport: "Cup of chaos"

Daily Express: "Villa's Covid Cup crisis"