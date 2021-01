Le aperture in Inghilterra - Caos Tottenham, violate le regole: "Covidioti"

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi inglesi di oggi, domenica 3 gennaio 2021.

Sunday Sport

"Covidioti"

José Mourinho è stizzito dai tre giocatori che hanno infranto le regole durante le festività natalizie. Lamela, Lo Celso e Reguilon non hanno rispettato il distanziamento durante un party di Natale.

Sun Sport

"Qualcuno mi ha detto dei maiali"

Caos in casa Tottenham dopo il regalo di Mourinho a Reguilon. Il tecnico aveva donato del cibo al giocatore, solo in casa per le festività natalizie, ma l'ex Real ha partecipato a una festa non rispettando le regole anti-covid.

The Mail

"Covid caos"

Nelle scorse ore tre giocatori del Tottenham sono stati ripresi durante una desta di Natale. Nessun distanziamento tra gli invitati, ma tantissime polemiche.