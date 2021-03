Le aperture in Inghilterra - Gli attaccanti salvano Klopp. Lo United lancia la rivoluzione

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 11 marzo 2021, si parla principalmente della vittoria del Liverpool contro il Lipsia. In gol, come all'andata, Salah e Man: "Gli attaccanti salvano la stagione di Klopp". Reds con un altro piglio in Europa rispetto al campionato. Spazio anche al mercato e alle voci sullo United che vorrebbe Haaland e Varane. Infine, in Premier, vittoria del City per 5-2 sul Southampton.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "United launch revolutionary transfer policy"

Daily Express: "Red roar"

The Times: "Strikers save Klopp's season"

Mirror Sport: "Nein, nein, nein"