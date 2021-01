Le aperture in Inghilterra - Ivan il terribile per Mou. Guardiola 'si sente bene' con Foden

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, si parla di Phil Foden, sempre più decisivo nel Manchester City di Pep Guardiola. Il gioiello dei Citizens protagonista anche nell'ultima vittoria contro il Brighton. Mou invece deve fare i conti con Ivan 'il terribile' Cavaleiro che frena il suo Tottenham (pari contro il Fulham). Spazio poi al grande big match tra Liverpool e Manchester United.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Clubs defy government call after celebration backlash"

Mirror Sport: "I Phil good"

Star Sport: "Hugs and missed"

Daily Express: "Ivan the terrible"