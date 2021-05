Le aperture in Inghilterra - Jorginho dà speranza all'Arsenal. Il City non si accontenta

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 13 maggio 2021, si parla in particolare della vittoria dell'Arsenal in casa del Chelsea per 1-0 nel match della 36ª di Premier League. In gol Smith-Rowe al 16’, azione viziata da un grave errore di Jorginho con un brutto retropassaggio. Spazio anche al City campione d'Inghilterra. Il proprietario chiede molto di più: vuole aprire un'era, vincendo altri titoli.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Times Sport: "Reach for the stars, Pep"

Star Sport: "Sheikh milks it"

Mirror Sport: "Klopp's gunning for Pep"

Daily Express: "We want more"