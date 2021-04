Le aperture in Inghilterra - L'Arsenal salva la stagione. United, in semifinale c'è la Roma

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 16 aprile 2021, si parla principalmente del doppio successo di Arsenal e Manchester United in Europa League, con le due formazioni inglesi qualificate alle semifinali. I Gunners hanno vinto per 4-1 contro lo Slavia Praga, lo United ha liquidato la pratica Granada con due gol e ora affronterà la Roma in semifinale.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "That's better"

Daily Express: "Road to recovery"

The Guardian: "United sail past Granada with ease"

Mirror Sport: "Work of art"