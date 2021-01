Le aperture in Inghilterra - La protesta: "Giocare così è immorale". Subito in campo Cutrone

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 9 gennaio 2021, si parla principalmente delle dichiarazioni di Steve Bruce, manager del Newcastle: "La velocità con cui (il virus) ha raggiunto il nostro club in una settimana è qualcosa che deve far pensare tutti i club. È difficile da contenere e fa ammalare le persone. Finanziariamente è giusto continuare ma moralmente, per me, è probabilmente sbagliato". Spazio anche alle sfide di FA Cup di ieri con il Liverpool che ha vinto contro l'Aston Villa (in piena emergenza causa Covid) per 4-1 e con i Wolves che hanno battuto il Crystal Palace per 1-0 (in campo Cutrone, l'ex Fiorentina è entrato infatti al 78' al posto di Fabio Silva). Spazio anche il mercato con il PSG che sogna Aguero a costo zero.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Crosby, thrills and cash"

Mirror Sport: "Morally wrong to play on"

Star Sport: "Playing on is morally wrong!

Daily Express: "It's morally wrong to keep playing"