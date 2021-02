Le aperture in Inghilterra - Liverpool-City ad alta tensione: scintille Guardiola-Klopp

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 6 febbraio 2021, si parla principalmente dello scontro dialettico a distanza tra Guardiola e Klopp. L'allenatore dei reds ha parlato del momento di difficoltà della sua squadra, reduce da un ko interno contro il Brighton e ora quarta in classifica: "Non abbiamo avuto una pausa, penso che il City abbia avuto una pausa di due settimane per motivi di Covid-19". Piccata la risposta di Pep: "Sono sorpreso. Non pensavo Jurgen fosse il tipo di allenatore come tanti altri. Non mi aspettavo un commento del genere. Sicuramente si sarà sbagliato. Se riguarda il calendario ancora si renderà conto che non erano due settimane, ma due mesi".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Sun Sport: "Breaking bad"

Mirror Sport: "Gimme a break, Klopp"

Star Sport: "Date fight"

Daily Express: "Pep has pop at Klopp"