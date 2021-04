Le aperture in Inghilterra - Pogba, che accuse a Mou! Il City blinda Foden. Parla Jorginho

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 17 aprile 2021, tanta carne al fuoco. Si parla principalmente della bordata lanciata da Pogba al suo ex allenatore Mourinho: "Andava contro i giocatori". Poi c'è spazio anche alle interviste esclusive come quelle di Jorginho e Yaya Toure al Daily Mail. Infine, il Manchester City vuole blindare la sua stellina Phil Foden con un contratto importante.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "It's Phil Fod₤n"

Daily Express: "Phil your boots"

The Guardian: "Yaya Toure: 'I'm so sorry Pep"

Mirror Sport: "José hung us out to dry"