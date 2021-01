Le aperture in Portogallo - Sole d'inverno, lo Sporting di Lisbona è il Re Leone del campionato

Per la terza volta in quattro anni lo Sporting di Lisbona si laurea campione d'inverno. Grazie al successo di misura contro il Braga, i Leoes restano in vetta al termine del girone d'andata. In Portogallo i titoli sono tutti dedicati a questo tema. "Sole di inverno", il gioco di parole proposto da A Bola. Prendendo spunto dal cartone animato, Record invece scrive: "Re Leone".