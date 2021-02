Le aperture in Spagna - Il futuro di Messi? Porta aperta al Barça. Real, in vetrina c'è Varane

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 27 febbraio 2021.

Marca

"Messi, porta aperta al Barcellona"

Cosa farà Leo Messi? Nella sua decisione avrà la priorità il progetto sportivo su quello economico. I piani del nuovo presidente Barcellona potrebbero convincere l'argentino di restare a Barcellona ma solo se verrà rinforzata la rosa. Obiettivi e acquisti come Aguero, Haaland, Kantè e Firmino favorirebbero Messi alla permanenza in blaugrana.

Sport

"Battaglia al Pizjuan"

Oggi in programma alle 16:15 si giocherà Siviglia-Barcellona, uno scontro diretto che vale per la corsa al titolo. Sarà battaglia.

As

"Varane in vetrina"

Il difensore francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo coi blancos si presente complicato. Se non ci saranno delle proposte da parte del Real entro giugno allora verranno prese in considerazione le offerte che arriveranno. La valutazione di Varane si aggira intorno ai settanta milioni.

Mundo Deportivo

"Un punto"

Pareggio tra Levante e Athletic Bilbao nell'anticipo di ieri sera. Due rigori: sblocca la gara Roger Marti dal dischetto nel primo tempo e poi la pareggia nella medesima maniera Raul Garcia.