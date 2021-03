Le aperture in Spagna - Insaziabile Benzema, il Real Madrid vola. Barça alla prova del nove

Dopo aver eliminato l'Atalanta dalla Champions League, il Real Madrid vince anche in campionato, sul campo del Celta Vigo, ancora una volta volta nel segno di Karim Benzema, autore di una doppietta e un assist. "Benzema marca il cammino", titola Marca in prima pagina, seguito a ruota da As: "Insaziabile Benzema". Il Barcellona scenderà in campo stasera contro la Real Sociedad e andrà "All'assalto de LaLiga", come scrive Sport. Una sfida che, secondo Mundo Deportivo, sarà "La prova del nove" per stare dietro anche all'Atletico Madrid.