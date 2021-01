Le aperture in Spagna - La tempesta Filomena congela la Liga: Atletico-Athletic Bilbao a rischio

vedi letture

La Spagna colpita dalla tempesta Filomena. I maggiori quotidiani sportivi spagnoli, di oggi sabato 9 gennaio 2021, si aprono quasi tutti in riferimento alla tempesta di neve che ha colpito la Spagna nelle ultime ore. La bassa pressione proveniente dall'Oceano Atlantico ha portato neve e pioggia gelida facendo scendere mercoledì la temperatura a -34,1C. Di conseguenza anche alcune gare della Liga rischiano di essere rinviate. Caos per il Real Madrid. che dopo più di tre ore in aereo, bloccata dalla tempesta di ghiaccio che si è abbattuta su Madrid e dintorni, la squadra di Zidane - che sarà ospite dell'Osasuna - è stata in grado di decollare, atterrata a Pamplona alle 23 circa. Trasporti impazziti in Spagna: il volo dell'Athletic Bilbao, diretto verso la capitale per la sfida con l'Atletico di Simeone, non è riuscito a partire. Rinviate a domeniche due partite di Segunda División.

Questi i titoli dei quotidiani.

Marca: "Caos"

Mundo Deportivo: "Col permesso di Filomena"

As: "Filomena congela la Liga"

Sport invece tiola sul Barcellona che oggi alle 18:30 a Granada va a caccia della terza vittoria consecutiva con l'obiettivo di riagganciarsi alla lotta per la vittoria finale del campionato. Mingueza può essere l'unica novità per Koeman, che si attacca alla magie di Pedri e Messi per sconfiggere il Granada.