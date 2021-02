Le aperture in Spagna - Real a caccia di un centrale: ecco i nomi. Barça, esame per il PSG

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 13 febbraio 2021.

Marca

"Mou, non puoi neanche con Bale".

Scoppia il caso Bale in quel di Tottenham: secondo Mourinho Bale ha mentito sul suo stato fisico. "Non è al 100%, ha preferito restare a Londra", erano state le parole del tecnico del Tottenham sulla mancata convocazione del gallese in FA Cup. Dichiarazioni a cui ha fatto seguito tuttavia un post su Instagram del giocatore, che si è mostrato però in salute e regolarmente al lavoro in gruppo.

Sport e Mundo Deportivo

"Partido trampa" e "Esame per il PSG"

Il Barcellona non può fallire l'appuntamento di stasera con l'Alaves se vuole mantenere viva la sua corsa per provare a rilanciarsi in campionato e puntare allo scudetto. Koeman potrebbe fare un po' di turnover in vista della gara di Champions di martedì con il PSG.

AS

"Alla ricerca di centrali"

Il Real Madrid è a caccia di un difensore centrale. A maggior ragione se a fine stagione Sergio Ramos dovesse lasciare i blancos. Alaba è la prima opzione. Pau Torres e Koundé hanno dei prezzi altissimi. A Zidane piace anche la pista che porta a Koulibaly.