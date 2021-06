Le aperture inglesi - Niente panico, l'Inghilterra ha ancora una chance d'oro. Ora serve Kane

vedi letture

"Niente panico!". E' questo l'imperativo del Daily Mail dopo il pareggio dell'Inghilterra contro la Scozia e le tante critiche subite da Harry Kane che ancora non ha trovato il gol. Proprio in merito al centravanti della nazionale, il Telegraph scrive che "Levy (patron del Tottenham, ndr) è determinato a bloccarne il trasferimento". Tornando all'Europeo, con un gioco di parole l'Express sottolinea l'importanza di ritrovarlo per avere di nuovo gloria. "Abbiamo ancora un'occasione d'oro", titola invece lo Star in vista del match di martedì con la Repubblica Ceca.