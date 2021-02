Le aperture portoghesi - Benfica, vista sulla finale. La rivolta del Porto

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, spazio alla vittoria del Benfica in Taça de Portugal, nell'andata delle semifinale, in casa dell'Estoril. Vittoria per 3-1 con la doppietta di Nunez al 45' e al 78', e il gol dell'ex Fiorentina e Novara Seferovic al minuto 69'. Di Vidigal, invece, il gol del provvisorio vantaggio locale al 24'. Intanto montano le proteste del Porto per l'espulsione di Luis Diaz contro il Braga per il brutto fallo su Carmo, portato via in ambulanza. Luis Diaz, che per diversi secondi ha provato a ribadire all'arbitro l'involontarietà del suo intervento, è stato punito dopo il richiamo del Var all'utilizzo dell'on-field review. Il club è pronto al ricorso e 'denuncia' gli errori arbitrali.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Benfica, final a vista"

Record: "Aguia jà respira"