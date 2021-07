Le aperture portoghesi - Guerra per Joao Mario. Roma ha un nuovo Papa: Mourinho

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 3 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per il 'caso Joao Mario' conteso dallo Sporting e dal Benfica. Le Aquile, che avrebbero un'intesa per i prossimi 5 anni, sarebbero pronte a mettere sul piatto tra i 5 e i 7,5 milioni per il giocatore ancora di proprietà dell'Inter. I nerazzurri vorrebbero 8 milioni ma si può chiudere con i bonus. Spazio anche al portoghese Mourinho, sbarcato ieri a Roma per la prima volta. Ora c'è un nuovo Papa nella Capitale.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Benfica pronto para a guerra por Joao Mario"

Record: "Benfica dà 5mln por Joao Mario"