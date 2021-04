Le aperture portoghesi - Maxi-squalifica per Conceiçao. Pinto da Costa: "Sono indignato"

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 29 aprile 2021, c'è spazio per le polemiche scoppiate negli ultimi giorni che hanno portato alla squalifica di Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, per 21 giorni, con ammenda di 10.200 euro. "Sei debole e una persona cattiva, ci hai rubato due campionati, scrivi tutto, sei una vergogna, sei un ladro" le parole incriminate e rivolte dal tecnico del Porto all'arbitro Pedro Miguel e che sono costate la maxi-squalifica per il tecnico, espulso per la quarta volta in stagione. Il presidente del Porto Pinto da Costa: "Sono indignato". Spazio anche al mercato con il Benfica che sta per mettere le mani su Beto, bomber della Portimonense.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Suspenso"

Record: "Benfica avança para Beto"