Le aperture portoghesi - Sporting da record. Scintille Pepe-Jorge Jesus

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 17 aprile 2021, c'è spazio per lo scontro a distanza tra Pepe e Jorge Jesus. Scontro dialettico con il difensore che ha detto di essersi vergognato per le dichiarazioni del tecnico del Benfica sull'entrata di Eustáquio su Weigl. Jorge Jesus ha 'scusato' Eustáquio e ha risposto al difensore del Porto: "Grande morale". C'è spazio anche per Farense-Sporting 0-1: la squadra di Amorim è prima con 9 punti di vantaggio sul Porto e non perde da 27 partite, nuova striscia record.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Palhinha na mira do Dragao"

Record: "Amorim desmente arbitro"