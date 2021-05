Le aperture spagnole - Alaba al Real fino al 2026 a 12 mln l'anno. Messi? Laporta è ottimista

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi.

Il primo colpo del Real Madrid, la prima pietra del nuovo Real Madrid, come scrive Marca, porta il nome di David Alaba che ha firmato un contratto che lo legherà ai blancos fino al 2026. Verrà presentato dopo gli Europei e per il quotidiano spagnolo, data la sua duttilità è un giocatore che vale per tre. As svela che il calciatore guadagnerà 12 milioni netti all'anno.

Sport si concentra invece sulle parole del presidente del Barcellona Laporta che in conferenza stampa ha detto che la trattativa per il rinnovo di Messi sta andando bene, ma ancora non è conclusa. Il presidente blaugrana si è detto ottimista dato che Messi sembra interessato al progetto proposto. Poi arriverà il turno di decidere il futuro di Koeman anche se Laporta ha detto che al Barcellona non esistono stagioni di transizione.