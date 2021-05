Le aperture spagnole - Barcellona-Atletico scontro diretto per il titolo: la finale della Liga

Quest'oggi le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli sono riferite tutte ad unico argomento. Fari puntati sulla gara di oggi pomeriggio al Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid. Uno scontro diretto che vale il titolo e che Sport definisce "la finale della Liga". Una gara che metterà contro, come sottolinea Marca, due vecchi amici che per sei stagioni hanno lottato insieme, ovvero Luis Suarez e Leo Messi. Per Simeone il Camp Nou è un po' un tabù considerando che il Cholo non è mai riuscito a vincere a Barcellona. As sottolinea che probabilmente Simeone schiererà il tridente formato da Llorente, Suarez e Carrasco con Joao Felix che siederà in panchina. Mentre Mundo Deportivo si concentra su alcune statistiche riguardanti il numero dieci blaugrana: Messi ha segnato in carriera 10 volte a Oblak e sono 32 le reti segnate ai colchoneros.