Le pagelle del Liverpool - Salah irriconoscibile, troppe occasioni sprecate. Milner cuore reds

Alisson 6,5 - Se il Liverpool riesce a giocarsela fino alla fine deve ringraziare il numero uno brasiliano. Sulle poche occasioni dei blancos ci mette sempre la mano, ma questa volta il clean sheet serve davvero a poco.

Alexander-Arnold 6,5 - Diversi errori di precisione, ma alla fine è l’unico che riesce a saltare sempre l’uomo. O almeno ci prova. Cerca la forza, a volte qualche gioco di prestigio: è praticamente un attaccante aggiunto.

Phillips 6,5 - Rispetto al compagno di reparto non accusa l’emozione e gioca una partita tosta e di consistenza. Un paio di falli tattici ben spesi, non soffre Benzema. Nel secondo tempo gioca con carattere e salva diversi palloni che spiovono dalle sue parti.

Ozan Kabak 5,5 - In qualche modo tiene l'attaccante francese, ma soffre parecchio. Un paio di leggerezze difensive e la necessità di cambiare modulo portano Klopp a sostituirlo nella ripresa. (Dal 60’ Diogo Jota 6 - Buon approccio al match, appena entra in campo sfiora anche il gol. Questa sera però il Real non fa passare nulla).

Robertson 5 - Spinge meno sulla corsia di competenza, quando affonda sbaglia e commette parecchi errori di ingenuità. Manca parecchio, soprattutto in fase offensiva: Klopp deve recuperarlo in fretta.

Wijnaldum 6 - In mezzo al campo diventa un fattore, sporca diverse traiettorie e riesce a verticalizzare con semplicità rispetto ai compagni. Nel primo tempo si divora una buonissima occasione, da dentro l’area spara alto.

Fabinho 5,5 - I ritmi sono alti, ma riesce a gestirli. Qualche leggerezza da centrocampista, gioca meglio in difesa. In alcune occasioni però rallenta la manovra e perde un tempo di gioco.

Milner 6,5 - Per poco non si inventa il gol della domenica dopo pochi minuti di gioco, ma il gigante Courtois gli cancella l’occasione. Lotta come un guerriero, nel secondo tempo spunta dal nulla e toglie una palla gol a Benzema. (Dal 60’ Thiago 5 - Entra male in partita, prova l’imbucata con tocchi troppo arzigogolati e poco funzionali al momento).

Salah 5 - Se avesse segnato la palla gol dopo pochi minuti il Liverpool avrebbe giocato un altro tipo di gara. Il problema che la Champions non ti permette i ma, figuriamoci i periodi ipotetici. Non trova sbocchi, si incupisce subito e si estranea dalla partita.

Firmino 5,5 - Klopp gli mette assente sul registro, poi nella ripresa non spreca la giustificazione e prova a combinare qualcosa. Le conclusioni però non spaventano Courtois. (Dall’82’ Shaqiri s.v.).

Mané 5,5 - La buona volontà non manca, ma sbaglia troppo. Quando inizia a mancare l’ossigeno sbaglia passaggi a ripetizione, dà tutto ma non basta a ribaltare il 3-1 dell'andata. (Dall’82’ Oxlade-Chamberlain s.v.).

Jurgen Klopp 5,5 - Il coraggio non è mancato. Resta soltanto un limite, quello di non saper scardinare le difese schierate. Il Liverpool gioca, ma quando le stagioni nascono male finiscono pure peggio.