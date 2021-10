Le pagelle del Marsiglia - Pau Lopez sente aria di derby, Milik poco incisivo

LAZIO-MARSIGLIA 0-0

Pau Lopez 7 – Il migliore della squadra di Sampaoli. Tanto nel primo tempo quanto nei secondi 45 minuti, compie ottimi interventi che contribuiscono a tenere il risultato sullo 0-0.

Rongier 6 – Contiene bene Zaccagni, provando anche qualche discesa sulla destra. Nel finale esce stremato. (Dall'85' Balerdi s.v.)

Saliba 6,5 – Gioca con ottimo piglio, tenendo a bada in più occasioni Immobile e gli altri giocatori che provano ad entrare in area.

Caleta-Car 6,5 – Buona prova a protezione dell’area, con anche qualche bel lancio per avviare l’azione.

Luan Peres 5,5 – In difficoltà nel confronto con Felipe Anderson, che spesso sfonda dalla sua parte.

Guendouzi 6 – Si occupa in più occasioni della costruzione del gioco, avviando qualche manovra con qualità. (Dal 74' Gueye 6 – Nel finale dà una mano a contenere gli assalti della Lazio, particolarmente frequenti)

Kamara 5,5 – Va a sprazzi in mediana, soffrendo a fasi alterne la pressione del centrocampo avversario e giocando nel complesso una gara piuttosto opaca.

Payet 6,5 – Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, emerge nella ripresa sia in fase di rifinitura che delle conclusioni verso la porta.

Under 6,5 – Il più pericoloso del tridente offensivo marsigliese, agendo su entrambe le corsie esterne e creando vari pericoli a Strakosha.

Milik 5,5 – Funge da riferimento centrale, stazionando sia dentro che fuori dall’area ma senza creare troppi problemi alla difesa laziale. (Dal 74' Gerson 6 – Aiuta nel tenere palla nella parte finale del match, più di marca laziale)

Lirola 6 – Schierato in posizione molto avanzata sulla sinistra, mette in mezzo diversi palloni invitanti. (Dal 61' Dieng 5,5 – Poco servito dai compagni, fatica ad incidere negli ultimi metri)

All. Sampaoli 6 – Non cambia la sua idea di gioco, fatta di una costante riconquista del pallone alla quale non sempre viene abbinata la qualità nello sviluppo della manovra. Il finale però è solo a difesa dello 0-0.