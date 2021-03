Le pagelle dell'Italia U21 - Carnesecchi super, Scamacca e Rovella ingenui

Le pagelle dell'Italia U21, che blocca la Spagna sullo 0-0.

Spagna U21-Italia U21 0-0

Carnesecchi 7,5 – Il migliore per distacco degli azzurri. Nel primo tempo non ha molto lavoro da sbrigare, effettuando solo un paio di uscite. Nel finale si esalta sulle conclusioni di Pipa e Puado, salvando lo 0-0.

Lovato 6 – Autore di buone chiusure difensive, gioca una gara attenta a protezione dell’area.

Del Prato 6,5 – Il migliore della difesa italiana, per come limita l’attacco spagnolo e soprattutto un avversario temibile come Ruiz.

Ranieri 6 – Parte da centrale di sinistra, per poi talvolta allargarsi e aiutare a contenere sulla fascia mancina.

Bellanova 5,5 – Impreciso in diverse occasioni, non si fa vedere molto sulla destra e soffre quando la Spagna spinge dalla sua parte.

Frattesi 6,5 – Ha il merito di cerare la prima palla gol, facendo partire un bolide da fuori deviato sulla traversa da Fernandez. Dà l’animo fino alla fine, disimpegnandosi in entrambe le fasi.

Rovella 5 – Schierato al posto di Tonali, fatica a dare geometrie alla squadra. Nel finale lascia addirittura i suoi in nove rimediando ingenuamente il secondo giallo.

Pobega 6 – Cresce con il passare dei minuti, recuperando diversi palloni per poi gettarsi in avanti. Meno brillante dopo l’intervallo.

Frabotta 5,5 – Piuttosto timido nel momento in cui deve accompagnare l’azione offensiva. Non cresce molto nella ripresa.

Scamacca 5 – Poco servito dai compagni, non risulta il solito e micidiale cannoniere. Nella parte finale del match lascia anche i suoi in inferiorità numerica per doppia ammonizione.

Cutrone 5,5 – Lotta come al solito e svaria su tutto il fronte offensivo, ma difficilmente riesce ad incidere in avanti. (Dal 70’ Raspadori 6 – Negli ultimi minuti è l’unico degli azzurri che prova a cercare qualcosa in avanti)

Paolo Nicolato 6,5 – Pur con risorse limitate e che diminuiscono nel corso del match, mette in campo una squadra tosta e capace di fermare sullo 0-0 i campioni in carica della Spagna.