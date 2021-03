Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Villarreal - Lucescu punta su Besedin, Emery con tanti assenti

Dinamo Kiev-Villarreal sarà l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Solo due i precedenti tra le due formazioni. Sfida che anche all'epoca si giocava in Europa League. All'andata finì 0-0, nel match di ritorno vinse il Villarreal per 2-0. Anche stavolta gli spagnoli sono favoriti ma la Dinamo Kiev è sempre avversario temibile, soprattutto nelle partite casalinghe. A dirigere l'incontro sarà l'inglese Michael Oliver.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Qualche assenza per Lucescu che non dovrebbe poter contare su Popov e Tsygankov. Dovrebbe invece giocare dal 1' Gerson Rodrigues così come Besedin, che agirà da unica punta nel 4-4-1-1 dell'ex allenatore dello Shaktar.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Tante assenze per Emery che deve rinunciare a Moreno, Coquelin e Iborra. Sarà un 4-4-2 quello del tecnico ex Siviglia, con Alcacer in avanti, vedremo se insieme a Bacca. Raul Albiol titolarissimo al centro della difesa dei sottomarini gialli.