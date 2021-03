Le probabili formazioni di Molde-Granada: sfida in attacco tra Molina e Sigurdarson

Partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Molde e Granada. All'andata gli spagnoli si sono imposti per 2-0 e sono a un passo dalla qualificazione. Quello dell'andata è stato l'unico confronto tra i due club. A dirigere l'incontro sarà il signor Jovanović. Il fischio d'inizio è previsto per le 18.55.

COME ARRIVA IL MOLDE - 4-2-3-1 per i padroni di casa che devono fare un'impresa per passare il turno. Moe sceglie Sigurdarson comune unica punta, sostenuto da Knudtzon, Eikrem e Andersen. Linde sarà il portiere titolare. Anche Bolly giocherà dal 1' in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL GRANADA - Martinez schiererà un 4-2-3-1 uguale a quello degli avversari. Molina giocherà come unica punta. Al centro della difesa ci saranno Duarte e Sanchez. A fare da muro davanti ai difensori il duo Eteki ed Herrera.