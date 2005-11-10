TMW Leao dice no, il Fenerbahce va su Sarr: c'è l'accordo con l'attaccante del Crystal Palace

Dopo il rifiuto del portoghese al trasferimento in Turchia, il Fenerbahce è piombato su Sarr, che ha già detto sì. Il senegalese è reduce da una stagione da 25 gol.

Dopo essere stato uno dei protagonisti più importanti della stagione del Crystal Palace, culminata con la vittoria della Conference League, Ismaila Sarr è adesso ad un passo dal trasferimento in Turchia. Secondo quanto infatti appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'esterno senegalese è molto vicino ad unirsi al Fenerbahce e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

No di Leao, il Fener va su Sarr

Dopo aver incassato il 'no' da Rafael Leao (QUI la news), con il portoghese che dopo qualche giorno di riflessione ha scelto di declinare la proposta arrivata da Istanbul perché non convinto dal progetto, il Fenerbahce si è buttato con forza su Sarr. Il giocatore ha già dato il proprio consenso al trasferimento, ora servirà trovare la giusta chiave per arrivare a dama anche con il Crystal Palace.

I numeri di Sarr

Classe 1998, Sarr viene da una stagione con il Crystal Palace in cui ha messo a referto 21 gol e 2 assist in 45 presenze con gli inglesi. Decisivo soprattutto in Conference League, dove ha contribuito al successo finale trascinando i suoi con sei gol tra gli ottavi di ritorno e le semifinali. Anche al Mondiale non si è fermato, realizzando 4 gol nelle 4 partite disputate dal suo Senegal, eliminato ai sedicesimi dal Belgio.