Lee Grant: portiere, preparatore e ora anche quarto uomo del Manchester United

Nell’ultima gara di Premier League ha destato stupore e curiosità la presenza di Lee Grant come quarto uomo per il Manchester United. L’esperto estremo difensore, che veste anche i panni del preparatore per il club inglese, nel finale della sfida contro il Newcastle, ha dovuto infatti prendere in mano il tabellone luminoso per gli ingressi di Juan Mata e Shola Shoretire al posto dell’assistente dell’arbitro. Il motivo è legato alle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 che mira a limitare il numero di persone che toccano il tabellone luminoso per i cambi. Un episodio curioso, e inedito, che potrebbe ripetersi da qui a fine stagione con Grant che così rivestirebbe un nuovo ruolo, assieme agli altri due, nei Red Devils.