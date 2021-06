Il Manchester United sfoltisce l'organico. E' addio per Sergio Romero (34), portiere argentino che alle spalle ha anche una parentesi in Italia con la maglia della Sampdoria, e per il portoghese Joel Pereira (25), pari ruolo che rientra da un prestito all'Huddersfield. Un'esperienza non certo indimenticabile, visto che in sole due partite disputate i goal subiti sono undici. Sia al decano dell'Albiceleste che al collega i rispettivi contratti non saranno rinnovati.

Vengono lasciati liberi l'estremo difensore Jacob Carney (20), rientrante dal Portadown (Irlanda del Nord), il centrocampista Mark Helm (19), il terzino destro gallese Iestyn Hughes (18), promosso al Leicester, il centrocampista spagnolo Arnau Puigmal (20), scuola Espanyol, il difensore centrale Max Taylor (21), ed il centrocampista franco-maliano Aliou Traore (20), di ritorno dall'avventura al Caen in Francia.

Allo stesso modo, il club vicecampione d'Inghilterra e di Europa League informa che sono in corso trattative per prolungare gli impegni del trequartista spagnolo Juan Mata (33), dell'esperto portiere Lee Grant (38), oltre che del giovane Paul Woolston (22).

Infine, il portiere irlandese Dermot Mee (18) è stato riscattato dal Fulham.

We would like to wish all the players leaving the club the very best of luck for the future ūüĒī#MUFC

‚ÄĒ Manchester United (@ManUtd) June 4, 2021