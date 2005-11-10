Ufficiale Leeds, è addio con Meslier dopo sei stagioni. Il portiere francese ha tante offerte

Si chiude dopo sei stagioni l'avventura di Illan Meslier con il Leeds United. Il club inglese ha annunciato che il portiere francese lascerà Elland Road al termine del suo contratto, mettendo fine a un percorso che lo ha visto protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente dei Whites. Arrivato nell'agosto del 2019 in prestito dal Lorient, Meslier ha saputo conquistare rapidamente la fiducia dell'ambiente, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel corso della sua esperienza a Leeds ha collezionato 215 presenze ufficiali e mantenuto la porta inviolata in 72 occasioni, contribuendo in maniera decisiva alle promozioni in Premier League conquistate nelle stagioni 2019/20 e 2024/25.

L'esordio con la prima squadra arrivò nel gennaio 2020 in FA Cup contro l'Arsenal, mentre il debutto in campionato avvenne poco dopo contro l'Hull City. Nella fase finale di quella stagione fu determinante nella corsa al titolo di Championship, partendo titolare in 10 delle ultime 11 gare e subendo appena cinque reti. Acquistato a titolo definitivo nell'estate del 2020, il portiere francese divenne il numero uno del Leeds durante i tre anni consecutivi trascorsi in Premier League. Nella stagione 2020/21 fece registrare 11 clean sheet e venne premiato come Miglior Giovane del club, contribuendo allo storico nono posto finale.

Tra i riconoscimenti individuali spiccano inoltre il Championship Golden Glove conquistato nel 2023/24 e l'inserimento nella squadra dell'anno della categoria. Un anno più tardi è stato nuovamente protagonista nella cavalcata che ha riportato il Leeds in Premier League, chiudendo il campionato con 21 clean sheet in 39 partite e contribuendo alla storica quota di 100 punti raggiunta dalla squadra. Nel comunicato ufficiale, il Leeds ha voluto ringraziare Meslier per la professionalità e l'impegno dimostrati nel corso degli anni, sottolineando come il portiere francese resterà per sempre parte della storia del club. Per lui ora è tempo di una nuova sfida, dopo aver lasciato un segno indelebile a Elland Road: le proposte non gli mancano.