Leicester City, Rodgers festeggia: "Sensazione incredibile. È un giorno speciale per tutta la città"

Il tecnico del Leicester City, Brendan Rodgers, dopo la conquista della FA Cup, in finale contro il Chelsea, ha dichiarato: “È una sensazione incredibile. Non sapevo prima di venire a Leicester che non avevano mai vinto la FA Cup. Avevano perso nelle quattro finali precedenti, quindi poter regalare questo titolo alla società e ai tifosi è davvero speciale. Sono orgoglioso del mio staff, dei miei giocatori, dei nostri tifosi. Una giornata fantastica per la città, sono orgoglioso di tutti. Dal gol di Tielemans alla parata di Schmeichel, sono quegli episodi speciali di cui hai bisogno in certe partite”. Ha poi aggiunto: “Nel complesso siamo stati la squadra migliore, super aggressivi, siamo stati sempre pericolosi con la palla. Il Chelsea è una squadra fantastica, ecco perché è in finale di Champions League. Ma penso che ce lo meritassimo un successo del genere”.