Ufficiale Lens, dal CSKA sofia arriva Koyalipou: "Un attaccante ossessionato dal gol"

Goduine Koyalipou è un nuovo giocatore del Lens, che ha annunciato l'arrivo del 24enne sul proprio sito ufficiale. "Attaccante completo e versatile, Goduine Koyalipou completa il settore offensivo del Racing. Formidabile finalizzatore con i colori del CSKA Sofia (15 gol in 17 presenze) nella prima parte di stagione, il nazionale centrafricano è impegnato nel Sang et Or fino al 2028", si legge sui canali ufficiali del club francese.

Pierre Dréossi, Direttore Generale del club, ha parlato così dell'arrivo dell'attaccante: “Siamo molto felici di accogliere Goduine tra le nostre fila. Questo attaccante completo e versatile è ossessionato dal gol, come dimostrano i 48 gol segnati dall'inizio della stagione 2022/23. Nel corso di una carriera atipica che lo ha visto evolversi in campionati con culture di gioco diverse, Goduine ha dimostrato un'evidente capacità di adattamento. Accettare una sfida in Bulgaria, a quasi 2.000 chilometri da casa, dimostra il suo desiderio e la sua determinazione ad avere successo. A 24 anni, Goduine arriva al Racing con una certa maturità. La sua personalità sarà una bella aggiunta per i tifosi, e aiuterà il collettivo di Will Still. Benvenuto Goduine".