Leonardo spiega l'esonero di Tuchel: "Non è stato una sorpresa. Non ci capivamo più"

In una lunga intervista concessa a France Football, Leonardo ha parlato anche dell'esonero di Thomas Tuchel: "Sapevamo che sarebbe stato difficile un rinnovo, abbiamo deciso solo di anticipare i tempi. Non lo abbiamo fatto di certo per metterci in mostra e per lui non credo sia stato una sorpresa. Discutevamo spesso, forse non mi capiva più...".

La scelta di Pochettino: "Penso che sia importante lo stile di gioco, dobbiamo avere una nostra identità. È un processo che richiede diversi anni e penso che Pochettino possa farlo, restando fedele al DNA del club".