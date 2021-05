Lewandowski eguaglia il record di gol di Müller: "Traguardo che sembrava impossibile"

Robert Lewandowski festeggia il suo record di gol in Bundesliga. L'attaccante del Bayern Monaco, che ha raggiunto Gerd Müller con 40 centri in un solo campionato, ha postato questo commento pieno d'orgoglio e soddisfazione su Twitter: "Ho raggiunto un obiettivo che una volta sembrava impossibile anche solo immaginare. Sono incredibilmente orgoglioso di aver fatto la storia del Bayern e di essere tra i protagonisti di una favola che i tifosi racconteranno ai loro figli, ripercorrendo le orme di leggende come Gerd Müller", le parole del bomber polacco.

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd 🤜🤛 pic.twitter.com/G7EYWz88dn

— Robert Lewandowski (@lewy_official) May 15, 2021