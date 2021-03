Lewandowski, ghiaccio sul ginocchio dopo la sostituzione con la Polonia. Il 7 aprile c'è il PSG

Robert Lewandowski, che anche stasera ha trascinato la sua Polonia nel tre a zero contro Andorra con una doppietta, è stato sostituito in avvio di ripresa a causa di un piccolo fastidio al ginocchio. Le telecamere hanno poi inquadrato i sanitari polacchi applicare un impacco di ghiaccio sulla rotula dell'attaccante del Bayern. Lo stesso Paulo Sousa, come riporta FootMercato, ha confermato in conferenza che la sostituzione è stata effettuata a scopo precauzionale. Pur trattandosi di un infortunio all'apparenza molto leggero, i bavaresi attendono aggiornamenti con il fiato sospeso: tra poco più di una settimana, infatti, è un programma la supersfida di Champions contro il Paris Saint-Germain.