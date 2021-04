Liga, al Levante basta Jorge De Frutos: Eibar k.o. e sempre più ultimo in classifica

Il Levante ritrova i tre punti dopo due sconfitte consecutive in campionato: ai ragazzi di Paco Lopez basta un gol di Jorge de Frutos per piegare un Eibar sempre più in crisi e portarsi momentaneamente all'ottavo posto in classifica. I baschi falliscono così l'attracco al terzultimo posto e restano in coda alla graduatoria.

