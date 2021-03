Liga, Barcellona all'inglese sul campo dell'Osasuna. Primo gol del 2003 Moriba

Successo all’inglese per il Barcellona sul campo dell’Osasuna. Un gol per tempo per i blaugrana che sbloccano il match nel primo tempo con Jordi Alba e chiudono i giochi nella ripresa con la rete del talento Moriba, classe 2003. Primo gol per il talento della cantera blaugrana alla decima presenza stagionale in prima squadra. Con questo risultato il Barça si porta al secondo posto con 56 punti, due in meno rispetto alla capolista Atletico Madrid che ha però due gare in meno. L’Osasuna resta al tredicesimo posto con 28 punti.