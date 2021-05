Liga, il Villarreal vince 1-0 e si porta in zona Europa League. Real Sociedad a un punto

Vittoria importantissima per il Villarreal nel match contro il Getafe. La squadra di Emery, dopo il successo in Europa League, ha conquistato tre punti importanti per rilanciarsi in chiave Europa League. La Real Sociedad, ko contro l'Huesca, ha un punto di vantaggio.

1. Atletico Madrid 76

2. Real Madrid 74

3. Barcellona 71*

4. Siviglia 70*

5. Real Sociedad 53

6. Villarreal 52

7. Betis 51

8. Granada 45*

9. Celta Vigo 44

10. Athletic Bilbao 42*

11. Osasuna 40

12. Levante 38

13. Cadice 37*

14. Valencia 36*

15. Getafe 34

16. Alaves 31

17. Valladolid 31

18. Huesca 30

19. Elche 30

20. Eibar 26

*: una gara in meno