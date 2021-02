Ligue 1, botta e risposta Moffi-Ben Yedder che si chiude al 93': Monaco-Lorient finisce 2-2

vedi letture

Non va oltre il pareggio il Monaco, che impatta 2-2 in casa contro il Lorient, impelagato nella lotta di bassa classifica e momentaneamente in zona salvezza grazie a questo punto. Botta e risposta continuo tra i due attaccanti, protagonisti della contesa: da una parte Moffi, dall'altra Ben Yedder. Due gol per entrambi, che hanno usufruito di un calcio di rigore. Il secondo, poi, ha firmato il pari monegasco in pieno recupero.

Monaco - Lorient 2-2

7' rig. e 62' Moffi (L); 48' rig. e 93' Ben Yedder (M)