Ligue 1 contro le Nazionali. Niente calciatori alle rappresentative non europee a marzo

Niente calciatori di Ligue1 e Ligue2 alle Nazionali non europee per i prossimi impegni internazionali. E’ questa la decisione che le due leghe maggiori del calcio francese hanno preso all’unanimità, stando a quanto riportato da L’Equipe nella giornata di oggi in merito ai prossimi match delle rappresentative fissati per il mese di marzo. Alla base di questa decisione i protocolli sanitari oggi in essere che renderebbero tali calciatori indisponibili per i prossimi impegni dei vari club.